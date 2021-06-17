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Türkiye 17 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Türkiye 17 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 49.012'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 509'u semptomatik olmak üzere 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 62 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 4 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 143 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 899 bin 862'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 860 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Dün vaka sayısı 6 binin üstündeydi
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken, 548'i semptomatik olmak üzere 6 bin 221 yeni vaka tespit edilmişti.

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