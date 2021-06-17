Berat Albayrak günler sonra ilk kez görüntülendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra aylardır sessizliğe bürünen Berat Albayrak İstanbul'daki bir düğünde görüntülendi.

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İstifasının ardından son olarak Çamlıca Camii'nde görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sefer İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen bir düğünde ortaya çıktı. Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile birlikte Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan bakanlık görevinden ayrılmasının ardından uzun süredir haber alınamıyordu. Son olarak Çamlıca Camii’nde Cuma namazı esnasında görüntü veren Albayrak, bu sefer de danışmanının yeğeninin düğününde ortaya çıktı.

Nikah şahidi oldu

Berat Albayrak, Betül Özçelik ve Aykut Kalender çiftinin Beykoz Çavuşbaşı Kasrı’nda gerçekleştirilen düğün töreninde görüntülendi. Dijital Gaste’den Egehan Erkün'ün edindiği bilgiye göre; Berat Albayrak’ın, eşi Esra Albayrak ile birlikte Kalender çiftinin nikah şahidi olduğu öğrenildi.

Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat hakkında, “Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin” sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu. Beykoz’da gerçekleştirilen düğüne, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi Bayram Şenocak ile AK Parti İl Teşkilatından bazı davetlilerin de katıldığı öğrenildi.

İşte o kare:





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