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Beyaz Saray'dan flaş Türkiye açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Türkiye açıklaması

Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Biden'ın bu sürece destek vereceğini belirtti.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü NATO Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Kabil havaalanının güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin öncü rol üstlenmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Sullivan yaptığı açıklamada, ""Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki Kabil havaalanının güvenliğinin sağlanması konusunda belirli desteğe ihtiyaç duyacağını belirtti ve Başkan Biden desteğin geleceğini taahhüt etti. Erdoğan bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ve ikisi, ekiplerine sadece son detayları çözmeleri için görev verdi" dedi.

Sullivan, "taliban'ın Türkiye'nin Afganistan'daki rolü hakkında kamuoyuna söylediklerinin şu anda devam etmekte olan çabaları engellememesi gerektiğini ifade etti.

Gazetecilere verdiği brifingde Sullivan, NATO Zirvesi'nde S-400 meselesiyle ilgili bir çözüm olmadığını ancak diyalogun devam edeceğini söyledi.

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