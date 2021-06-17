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Türkiye'den aşılamada rekor sayı!

Türkiye'den aşılamada rekor sayı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştığını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada dünya rekorunu kırıldığını söyledi. Bakan Koca, bugünü işaret ederek "Daha da iyi bir sonuç bekleyin" notunu paylaştı.

Dün aşılamada dünya genelinde rekor kırıldığını açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

"Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin."

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