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Koita'dan Trabzonspor'a 3 yıllık imza

Anadolu Ajansı
Koita'dan Trabzonspor'a 3 yıllık imza

Trabzonspor Kulübü, Fransız futbolcu Bangaly Fode Koita ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 150 bin avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca futbolcuya her bir sezon için 333 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 7'si ödenecektir."

30 yaşındaki forvet, en son Kasımpaşa'da forma giymişti.

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