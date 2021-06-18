Dışişleri Bakanlığı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen hapis cezasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen cezayı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye, Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınıyoruz. Sözkonusu karar, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının kendi iradesiyle seçtiği müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürüdür. Geçmişte müftülerin faaliyetleri bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aleyhinde birçok ihlal kararı verilen Yunanistan, müftülere yönelik temelsiz suçlamalarla yürüttüğü hukuki süreçlerle, adıgeçenlerin serbest bir şekilde dini ve toplumsal vazifelerini sürdürmelerini engelleme amacını gütmektedir.

Bu haksız kararın, hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında düzeltileceğini umuyoruz. Yunanistan'ı Batı Trakya Türk Azınlığı ve seçtiği müftülerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden baskıcı uygulamalarına son vermeye bir kez daha davet ediyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığının uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.