Süleyman Soylu: Koparılan feveranın nedenini anlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede Türkiye'nin katettiği mesafeyi anlatırken "Şimdi birtakım feveranların niçin oluştuğunu, niçin koptuğunu hepimiz çok iyi anlıyoruz." diye konuştu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede güçlü adımlar attığını söyledi. Koparılan feveranın nedeninin de bu mücadele olduğunu ifade eden Soylu, uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin üçte bir oranında düştüğünü anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"ne katılarak konuşma yaptı. Burada uyuşturucuyla mücadelede Türkiye'nin önemli bir mesafe katettiğini söyleyen Soylu, şunları söyledi:

"2011'de uyuşturucu yakalamalarındaki bedel 2 milyar 17 milyon, 2012'de 9 milyar, 2013'te 28 milyar, 2014'te 9 milyar, 2015'te 10 milyar, 2016'da 45 milyar, 2017'de 18 milyar, 2018'de 21 milyar, 2019'da 69 milyar, 2020'de 165 milyar. 2011'de 2 milyar, 2020'de 165 milyar. Şimdi birtakım feveranların niçin oluştuğunu, niçin koptuğunu hepimiz çok iyi anlıyoruz."

Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu, akaryakıt kaçakçılığı, sanal bahis, organize suç gelirleriyle mücadelede güçlü adımlar attığını dile getirdi.

Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 555 ton esrar, 70 milyon 500 bin captagon, 33 milyon ectasy, 300 milyon 490 bin 677 kök kenevir yakalandığını bildirdi.

Sigara kaçakçılığına darbe

Sigara kaçakçılığına da darbe vurulduğunu aktaran Soylu, sanal bahis, sanal kumarla ilgili yapılanları anlattı.

Uyuşturucudan, hayatını kaybedenlerin sayısının beş yıl önce 941 olduğunu, bu rakamın üçte bir oranında düştüğünü aktaran Soylu, "Uyuşturucuda, akaryakıt kaçakçılığında yakalamalarımız, sahaya baskılarımız artıyor, operasyon miktarlarımız büyüyor." dedi.