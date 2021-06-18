BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da işçi servisi ve otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Tekirdağ'da işçi servisi ve otomobil çarpıştı: 8 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Sürücüler ve yaralı 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Abone ol

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 59 S 3017 plakalı servis minibüsü ile 39 BA 498 plakalı otomobil Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler ve yaralı 6 kişi ambulansla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da işçi servisi ve otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Ankara'da feci olay! Yem haznesine düşen çocuk hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen hapis cezasını kınadı
Süleyman Soylu: Koparılan feveranın nedenini anlıyoruz
Avusturya'yı rahat geçen Hollanda turu garantiledi
Kuzey Makedonya'yı mağlup eden Ukrayna galibiyetle tanıştı
HDP binasına girerek bir kadını öldüren saldırganın yakalanma anı
Danimarka evinde Belçika'ya boyun eğdi
Yorumlar