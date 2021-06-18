Covid-19 için yeni ilaç umudu! Ölüm riskini yüzde 37 azaltıyor

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, iltihaplı romatizma ilacı Xeljanz'ın Brezilya'daki klinik denemelerde, Covid-19 nedeniyle zatürre olan hastalardaki ölüm riskini yüzde 37 oranında azalttığını duyurdu. Araştırmacılar, ilacın hastalıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu söyledi.

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ABD’li ilaç şirketi Pfizer, ağızdan alınan iltihaplı romatizma (romatoid artrit) ilacı Xeljanz'ın’ın Brezilya'da zatürre ile hastaneye kaldırılan Covid hastalarında ölüm riski ve solunum yetmezliğini azalttığını açıkladı.

Corona virüsün neden olduğu zatürre nedeniyle hastanede yatan 289 hastada ilacı test eden çalışmanın sonuçları New England Journal of Medicine'de yayınlandı.

Bununla birlikte Pfizer, ilaçla tedavi edilen hastalarda ölüm veya solunum yetmezliği insidansının yüzde 18; plasebo alanlar için ise yüzde 29 olduğunu açıkladı. Ayrıca, plasebo alan 17 hastaya kıyasla ilaçla tedavi edilen 20 hastada ciddi yan etkiler meydana geldi.

İnsidans oranı, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalığın yüz bin kişi içinde görülme sayısını ifade ediyor.

Sitokin fırtınasını hafifletiyor

NTV'de yer alan habere göre konuya ilişkin açıklama yapan Pfizer’ın Brezilya Tıbbi Direktörü, Márjori Dulcine, ”Klinik araştırmanın sonuçları olumlu, ilacın Covid-19 nedeniyle meydana gelen sitokin fırtınasını hafifleterek solunum yetmezliği veya ölüm riskini yüzde 37 oranında azaltabildiğini gösteriyor. Bu, hastalık ile mücadelede önemli bir bilimsel kanıt. Pfizer hala yeni tedavi seçenekleri aramaya kararlıdır” dedi.

Diğer taraftan JAK inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına ait olan ve aynı zamanda bir otoimmün hastalık olan ülseratif koliti tedavi eden Xeljanz’ın Covid-19 tedavisi için hiçbir ülkede onaylanmadı.

Pfizer’ın Türk asıllı bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucuları olduğu BioNtech ile birlikte geliştirdiği ve dünyadaki pek çok ülkede onaylanan bir corona virüs aşısı da bulunuyor.