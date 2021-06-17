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Antalya açıklarında 83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıkartıldı

Antalya açıklarında 83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıkartıldı

ANTALYA Konyaaltı sahili açıklarında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı 'Manissa' adlı kuru yük gemisinden geriye kalan 30 metrelik omurga kısmı, iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldı.

Antalya açıklarında 83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıkartıldı

Antalya Konyaaltı sahilinde, 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı 'Manissa' adlı kuru yük gemisinden geriye kalan omurga kısmını karaya çıkarmak için 40 gün önce çalışmalara başlandı. 

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Antalya açıklarında 83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıkartıldı

Çalışmalar sonunda geminin omurga kısmının büyük bölümü, iki büyük iş makinesi tarafından sahile çıkarıldı. 

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Antalya açıklarında 83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıkartıldı

Sahile 2 metre mesafede bulunan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki gemi parçalarının çıkarılması için bir dalgıç ekibi de su altından destek verdi. 

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Antalya açıklarında 83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıkartıldı

Karaya çıkarılan tonlarca ağırlıktaki parçalar, önümüzdeki günlerde işçiler tarafından kesilerek parçalara ayrılacak.

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