Karadağ'da, Srebrenitsa soykırımı yasa tasarısını kabul edildi

Karadağ Meclisi, komşu ülke Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının tanınması ve inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

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Bosna Hersek'te 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp kuvvetleri tarafından katledildiği soykırımı inkar eden açıklamaların yapılması üzerine Karadağ'daki Boşnak Partisi tarafından soykırımın tanınmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısı 55 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla mecliste kabul edildi.

Yasa tasarısına 19 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 7 milletvekili "çekimser" kaldı.

Yasa tasarısını meclis gündemine taşıyan Boşnak Partisi milletvekillerinden Ervin Ibrahimovic, yasa tasarısının kabulünün Karadağ'da uzlaşma için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Soykırımı inkar eden bakan görevden alındı

Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden açıklamalarıyla sorunu başlatan Leposavic de 43 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla bakanlık görevinden alındı. Bakanın görevden alınmasına ilişkin 27 milletvekili "hayır" oyu kullandı, 10 milletvekili ise "çekimser" kaldı.

Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic'in görevinden alınmasını talep ettiği Leposavic, kendisini rahat hissettiğini söyledi.

Öte yandan, muhalefet kanadı Demokratik Cephe milletvekilleri meclisi boykot etme kararı aldıklarını açıkladı.

Karadağ'da Leposavic’in Srebrenitsa soykırımını inkar eden açıklamaları ile başlayan sorun, Boşnak Partisi'nin girişimleriyle meclise taşınmıştı.

YAŞANANLAR SOYKIRIM OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda birkaç gün içinde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan soykırım kurbanları, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnediliyor.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken, temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

Savaş döneminde Bosnalı Sırpların lideri olan Radovan Karadzic de Sebrenitsa soykırımı dahil birçok suçtan önce 40 yıl, ardından temyiz davasında müebbet hapse mahkum oldu.