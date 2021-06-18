BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elazığ'da iş makinesi 400 metre uçurumdan aşağı uçtu! Feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da iş makinesi 400 metre uçurumdan aşağı uçtu! Feci şekilde can verdi

ELAZIĞ'da freni patlayan iş makinesi 400 metre uçurumdan aşağı uçtu. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeninin çıkartılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Abone ol

Kaza, Palu ilçesi Karşı Bahçeler Mahallesi Arıcak ilçe bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş sonrası Palu’ya dönen Kadir Kaya idaresindeki kepçenin freni patlaması sonucu yaklaşık 400 metre uçurumdan yuvarlandı. Kazada, kepçenin altından kalarak sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada sürücünün cansız bedeni kepçenin altından çıkartılamayınca, belediyeden iş makinesi istendi. İş makinesi yardımı ile kepçenin kaldırılacağı ve sürücünün cansız bedeninin çıkarılacağı öğrenildi. Kaza bölgesinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cuma mesajları yeni resimli kısa cuma sözleri sayfası 2021
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Müsilaj sorunu 'geliyorum' demiş: 2 yıl önceki TÜBİTAK raporunda kirlilik detayı
İstanbul'da cinsiyet değiştirmek istedi hayatını kaybetti! Ameliyattan önce not yazmış
İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi
81 ile genelge gitti! Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek
Tekirdağ'da işçi servisi ve otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tekirdağ'da işçi servisi ve otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Ankara'da feci olay! Yem haznesine düşen çocuk hayatını kaybetti
Yorumlar 1 yorum