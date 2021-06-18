Deniz Poyraz olayı nedir kim öldürdü? Deniz Poyraz kimdir işin aslı başka çıktı

HDP İzmir Konak İl Başkanlığı binasına, annesi rahatsızlanınca bir günlüğüne çay servisi yapmak için giden Deniz Poyraz, silahla katledildi. Teröristlerden nefret ettiğim için öldürdüm diyen cani tutuklanırken Deniz Poyraz'ın hayatı merak konusu oldu. Peki 38 yaşında olan Deniz Poyraz kimdir, aslen nereli? İşte Deniz Poyraz olayı

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İzmir'deki HDP binasında yaşanan katliam günün konusu oldu. HDP İl Başkanlığı binasında çay servisi yapan annesinin hastalanması nedeniyle annesinin yerine bir günlük çalışmaya giden 38 yaşındaki Deniz Poyraz tabancayla vurularak öldürüldü. Tutuklanan cani 27 yaşındaki O.G ifadesinde teröristlerden nefret ediyordum, girdim rastgele ateş ettim diyerek kan dondurdu. Türkiye'nin konuştuğu bu olay sonrasında Deniz Poyraz merak konusu oldu. Peki kimdir Deniz Poyraz aslen nereli?

İzmir’deki HDP İl Binasında düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz’ı (38) tabancayla vurarak öldüren O.G.’nin (27) parti binası girişinde polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bina girişinde yerde etkisiz hale getirilen O.G.’ye polis ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.

Annesinin yerine gelmiş: HDP İl Başkanlığı'nda O.G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Deniz Poyraz olayı nedir: HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı sonucunda parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada teslim olan saldırganın istifa eden eski bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

Saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz 1 kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Binanın camları kırıldı. Polis bölgeye giriş-çıkışları durdururken alana özel harekat polisleri sevk edildi.