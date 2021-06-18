Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasındaki ses kaydında bomba isim

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Veyis Ateş'in iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro rüşvet istediği iddia edilen telefon görüşmesinde bomba ismin daha olduğunu yazdı.

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SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, kara para akladığı iddiasıyla açılan soruşturmadan çok Habertürk TV ana haber sunucusu ve programcısı Veyis Ateş'le yaptığı telefon konuşmasıyla gündemde.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, hakkında kara para aklama iddiası bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ara buluculuk yaparken kendisinden 10 milyon euro istediğini ileri sürdüğü HaberTürk sunucusu Veyis Ateş’le gerçekleştirdiği görüşmenin 12 dakikalık ses kaydını yazdı. İşte o yazısının ilgili bölümü:

"Çünkü, ismi geçen bomba bir isim"

"Korkmaz, 12 dakikalık ses kaydının 3 dakikalık bölümünü meslektaşımız Sevilay Yılman'a dinletmiş. İşte 10 milyon Euro istendiğine ilişkin konuşma, o üç dakikalık bölümde geçiyor. Peki başka isim var mı? Evet var. O da konuşmanın sonuna doğru patlıyor. Çünkü, ismi geçen bomba bir isim. O kişinin para olayının içinde olup olmadığını tabii ki biz bilemeyiz.

O isim biliniyor

Öncelikle belirteyim, meslektaşımız Veyis Ateş, gerçek olup olmadığını henüz bilmediğimiz bir iddiayla karşı karşıya. Açıklama yapmadı. Sessizliği “Yapmıştır, o yüzden konuşmuyor” kanaatinin yaygınlaşmasına neden oldu. Sezgin Baran Korkmaz'la uğraşan “Lobi”, “Klik" olduğunu bildiğine göre, Veyis Ateş, kimin adına 10 milyon Euro istediğini de biliyor. Veyis Ateş'in, Sezgin Baran Korkmaz'ın açıklamaları sonucu kamuoyu “Namussuzluk” yapanın kim ya da kimler olduğunu da öğrenmiş olacak.

İçişleri Bakanı, organize suç örgütü liderinden her ay 10 bin dolar alan siyasetçi olduğunu söylemişti. O kişinin halen milletvekili olmadığını bilmesine rağmen açıklamaması da hayli ilginçti. Muhalefetin, TBMM Başkanı'nın çabaları sonucu o ismi İçişleri Bakanı sonunda TBMM Başkanı'na ve savcılığa bildirildi. Eee.. Peki bunun için 21 gün beklemeniz mi gerekiyordu? Bu süreçte neler olduğunu da bakan açıklamalı.

Telefon yakıldı mı?

Dosyada gizlilik olmasına rağmen, içeriğinde olduğu öne sürülen bazı bilgileri basına servis edenlerin de para isteyen lobinin içinde olduğu akla geliyor. Şöminede telefon yakılması iddiası var. Peki bunlar dosyada var mı? Gerçek olmayan bilgiler basına servis ediliyorsa, “Lobi”, “Klik” denilen kişiler de bunun parçası demektir. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bir kişi tutuklanmıştı.

Başı derde giren bir dostuna, gerçeklerin ortaya çıkması için yardımcı olunabilir. Bu insani bir olaydır. Ama işin içine para giriyorsa durum değişir. Belki aynı durumla karşılaşan başka iş insanlarından da bu yolla para istenmiştir. Sezgin Baran Korkmaz, kendisinden para istenmesine “Hayır” dediği için o ses kaydını ortaya çıkardığı belirtiliyor.

Konuşmaya göre Veyis Ateş, o parayı doğrudan kendisine istemiyor. Bu olayın arkasında “iş bağlayan” “İş çözenler" olduğu anlaşılıyor. Bu durumda, Veyis Ateş de o kişileri tanıyor demektir. Bu gözden kaçırılmamalı.

Başka kasetler

Önce Sedat Peker'in video kayıtlarını açıklaması, ardından Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le yaptığı konuşmayı açıklaması, biliyoruz ki başkalarını da endişelendirmiştir.

Peker ve Korkmaz'ın elinde başka ses kayıtları var mı? “Yok” denilse bile bunlar yeri ve zamanı geldiğinde yayına sürülmesi sürpriz olmaz. Korkmaz istenen parayı açıkladı. Peki, benzer durumla karşılaşan başka insanlara ne yapılıyor, neler isteniyor acaba?