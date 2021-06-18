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Konya'da FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Konya'da FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı

KONYA’da, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6’şar yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4’üncü sınıf emniyet müdürü M.T. ile eşi eski komiser N.T. yakalandı.

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Her ikisi de meslekten ihraç edilen 4’üncü sınıf emniyet müdürü M.T. ve eşi komiser N.T’nin., yargılandıkları davada 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan verilen 6’şar yıl 3’er ay hapis cezaları onandı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.T. ile eşi N.T.’nin kaldığı yeri tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla karı- kocayı yakaladı. Çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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