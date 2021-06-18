Ali Koç 'Kimse gelmek istemiyor' dedi! Yeni teknik direktörde tarih değişti

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör, Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti." dedi.

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Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonda takımı emanet edeceği adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek son durumu anlattı.

Koç'un toplantıda, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp, karar vereceğiz." dediği bildirildi.

'1 hafta içinde belli olur' demişti

Geçtiğimiz günlerde 'Fenerbahçe ince eleyip sık dokumak istiyor' diyen Rıdvan Dilmen, 'Ali Bey'le bugün görüştüm. Teknik direktör adaylarını 3'e indirmiş. Muhtemelen 1 hafta içinde belli olur dedi.' ifadelerini kullanmıştı. Ancak Ali Koç'un son açıklamasına göre Fenerbahçe taraftarı yeni teknik direktörü öğrenmek için biraz daha bekleyecek.

Seçimden sonra açıklanacak

Ali Koç, 25-26 Haziran’daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, "Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak." ifadelerini kullandı.

Peki, adaylar kim?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Portekiz veya Alman' ekolüne vurgu yaptığı günden itibaren ortaya birçok iddia atıldı. Rafael Benitez'den Roger Schmidt'e hatta Rafael Benitez'e kadar birçok isim hem yurt dışında hem yere basında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında gösterildi.

Dalic iddiası: Fenerbahçe'de Alman veya Portekiz ekolünün dışında da gündeme önemli isimler geldi. Başkan Ali Koç'ın 'Balkan kökenli bir hoca da olabilir' sözünün ardından gözler Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic'e çevrildi. Dalic'in ismi geçtiğimiz sezon başında da gündeme gelmiş fakat Erol Bulut göreve başlamıştı.

Favre çıkmaza girdi

Fenerbahçe camiasını ve taraftarları en çok heyecanlandıran isim ise Lucien Favre oldu. Özellikle Borussia Dortmund ile başarılı işlere imza atan İsviçreli tecrübeli teknik adam ile görüşmelerin yapıldığı iddiası büyük heyecan yaratmıştı. Fenerbahçe, Favre ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. İsviçreli teknik adamın mali anlamda Sarı Lacivertlilere uymadığı iddia edildi. İngiliz basını Fenerbahçe ile anlaşamayan Favre'ın Crystal Palace'ın gündeminde olduğunu iddia etti.

Silva'nın menajeri ile İstanbul'da görüşme

Favre ile anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. İddiaya göre sarı-lacivertliler Portekizli çalıştırıcı Marco Silva ile masaya oturdu. Brezilya ekibi Internacional'in de ilgilendiği genç teknik direktörün menajeri Carlos Gonçalves dün İstanbul'da Fenerbahçeli yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi.