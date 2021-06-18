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Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı!

Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı!

Merkez Bankası resmi döviz rezervlerini açıkladı. Verilere göre döviz rezervlerinde bir miktar artış yaşandı.

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Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. Yayımlanan verilere göre Merkez Bankası'nın dahilindeki brüt döviz rezervleri 11 Haziran haftasında 51,71 milyar dolar oldu.  Merkez'in Döviz rezervleri bir önceki hafta 49,64 milyar dolar düzeyindeydi.

Açıklanan verilere göre altın rezervleri ise 900 milyon dolar gerileyerek 43,15 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece toplam rezervler 93,7 milyar dolardan 94,9 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 93 milyar 813 milyon dolar olan rezervler 11 Haziran itibarıyla 94 milyar 984 milyon dolara çıktı.

Öte yandan Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 232 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 14 milyar 691 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 11 Haziran ile sona eren haftada 14 milyar 923 milyon dolara geldi.

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