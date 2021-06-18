Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin kapatılmasıyla ilgili ilk karar! Raportör 'kapatılsın' dedi

ANAYASA Mahkemesi'nde, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Yargıtay Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle ilgili ilk karar çıktı. İddianameyi inceleyen AYM raportörü, HDP'nin kapatılması yönünde görüş belirtti.

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HDP'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nde ilk karar verildi. İddianameyi inceleyen AYM raportörü, raportör iddianamenin kabul edilmesini istedi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Raporda bu aşamada HDP’nin mal varlığına tedbir konulması talebinin reddedilmesini istedi. Raportör, ilk iddianameyi, eksikleri bulunduğu için Yargıtay Başsavcılığı'na iade etmişti...

Yargıtay Başsavcılığı ikinci kez iddianame hazırladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açmıştı. Başsavcı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava ile ilgili şunları kaydetmişti:

"Halkların Demokratik Partisinin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulundu. HDP hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir."

AYM kabul ederse HDP'ye gönderilecek

8 Mayıs'ta ise HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirilmişti. Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. Böylece hem parti hem de Yargıtay için yeni bir süreç başlayacak.

843 sayfalık iddianamede 451 kişi hakkında yasak isteniyor

10 Haziran'da yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, hazırladığı iddianamenin detayları ile ilgili gazetecilere konuşmuştu: "843 sayfalık bir iddianame. 451 kişi hakkında yasak isteniyor. 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları parti mensubu konuşmaları var. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik."