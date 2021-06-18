Biontech aşı sonrası kol ağrısı ve halsizlik aşının yan etkisi mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı ile aşılama çalışmaları hız kazandı. Aşı randevusu alan vatandaşlar Biontech ya da sinovac aşılarından birini tercih edebiliyorlar. Peki biontech aşısının yan etkileri var mı, aşının yan etkileri nasıl belli olur? Biontech aşısından sonra banyo yapılır mı, ağrı kesici içilir mi?

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Ülkemizde koronavirüse karşı yapılan aşılama çalışmaları son günlerde hız kazandı. Her gün binlerce vatandaş aşı randevusu alıyor ve aşılarını yaptırıyor. Vatandaşlara aşı olmak için 2 tercih sunuluyor; sinovac ve biontech aşıları. Vatandaşın kafası ise karışık özellikle sosyal medyada biontech aşısının yan etkileri olduğu konuşuluyor. Peki biontec aşısının yan etkileri var mı, aşıyı yaptıranlar 24 saat boyunca banyo yapamayacak mı, ağrı kesici içemeyecek mi? Başka bir iddiaya göre biontech aşısı olan vatandaşlar 3 gün boyunca alkol tüketemeyecek

Aşı yan etkileri nedir: Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

Aşı sonrası yan etkiler olursa ne yapılmalı: Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Aşıdan sonra banyo yapılır mı: Prof. Dr. Dilek Arman, "Aşı olunan gün banyo yapılmamalı önerisine uymak doğru mu?" sorusuna "Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" yanıtını verdi.