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HDP'ye kapatma davasını açan savcı Bekir Şahin konuştu

HDP'ye kapatma davasını açan savcı Bekir Şahin konuştu

HDP’ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin Anayasa Mahkemesi'nin iddianameyi kapatma davasını kabul etmesi konusunda konuştu.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından Sabah gazetesine konuştu. Şahin, Anayasa Mahkemesinin kararının bekledikleri bir karar olduğunu söyledi.

Mahkeme hangi kararı verirse saygılıyız

Partinin banka hesabına tedbir konulmasıyla ilgili verilen kararın Anayasa Mahkemesinin takdiri olduğuna dikkat çeken Şahin, "Bu aşamadan sonra dosya Anayasa Mahkemesinde, mahkeme hangi kararı verirse o karara saygılıyız. Sonucunu da mahkeme değerlendirecek ve bir karar verecek" dedi.

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