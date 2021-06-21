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Orta Afrika Cumhuriyeti Rus paralı askerlerinin sivilleri infaz ettiği iddialarını reddetti

Orta Afrika Cumhuriyeti Rus paralı askerlerinin sivilleri infaz ettiği iddialarını reddetti

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) yetkilileri, Rus paralı askerlerinin ülkedeki sivilleri infaz ettiğine yönelik iddiaları reddetti.

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Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkede görev yapan Rus paralı askerlerinin, "sivilleri infaz ettiğine" ilişkin iddialar reddedilerek OAC yetkililerine yönelik komplo düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, 13 Ocak 2021'de ayrılıkçıların başkent Bangui'yi ele geçirme girişiminin ardından, yabancı güçlerin stratejik çıkarlarına uygun bir rejim kurmak amacıyla hükümete yönelik "dezenformasyon ve manipülasyon kampanyası" başlatıldığı ve uluslararası basının da bu kampanyaya destek verdiği ifade edildi.

OAC yetkilileri, bu kampanyayla OAC ve Rus hükümeti arasında yeniden başlayan iş birliğinin hedef alındığına dikkati çekti.

Meclis Başkanvekili Evariste Ngamana ise Avrupa Birliği, İngiltere, ABD ve diğer yabancı güçleri, komplo olarak tanımladığı ve sahadaki durumu yansıtmayan iddialara kulak asmamaya çağırdı.

Ulusal basında geçen ay çıkan bazı haberler ile CNN televizyonun yürüttüğü ve geçen hafta yayımladığı araştırma raporunda, Rus paralı askerlerinin OAC'nin Bambari kentinde bir camiye düzenledikleri baskın sırasında "kadınlara ve çocuklara tecavüz ettiği" ve "sivilleri camide işkenceyle öldürdüğü" iddia edilmişti.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmayla Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.

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