Lise sorumluluk sınavı 2021 sınav tarihleri kimler girecek?

2021 lise sorumluluk sınavı takvimi MEB tarafından açıklandı. e okul üzerinden karnelerin erişime açılmasının ardından sorumluluk sınavına girecek öğrenciler de belirlendi. Peki lise sorumluluk sınavı ne zaman, hangi konular çıkacak ve lise sorumluluk sınavına girmek zorunlu mu?

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Sorumluluk sınav tarihleri MEB tarafından erişime açıldı. e okul VBS sisteminden karnesini görüntüleyen öğrenciler sorumluluk sınavına girip girmeyeceklerini de öğrendi. Sadece lise öğrencilerinin girdiği sorumluluk sınavı 21 Haziran'da başladı ve 2 Temmuz'a kadar devam edecek.

Sorumluluk sınavı ne zaman: 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

Sorumluluk sınavı sonuçları: Sorumluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylı bilgi geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Sorumluluk sınavı zorunlu mu: Sorumluluk sınavı lise öğrencileri ve hazırlık sınıfındaki öğrenciler için olmaktadır. Lise sorumluluk sınavlarına ise sadece lise öğrencileri girmektedir. MEB tarafından düzenlenen bu sınavın, her yıl düzenlendiği için her yıl soruları hazırlanmaktadır. Bu sınava girebilmek için yılsonundaki başarı puanının en az 50 puan olması gerekir.

Bu sınavların gözetmenliği iki öğretmen tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlar, yazılı ya da uygulamalı olabilir. Eğitim ve öğretimin başında yapılan sınav, yılsonunda tek bir dersten başarısız olan öğrenciler için aynı şekille hafta içinde ek bir sınav yapılır.