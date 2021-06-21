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Steve Hanke'den El Salvador'un bitcoin kararına ilişkin açıklama! Aptallık

Steve Hanke'den El Salvador'un bitcoin kararına ilişkin açıklama! Aptallık

Ünlü ekonomist Steve Hanke, El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etme kararını "aptallık" olarak yorumladı ve gelecekte ekonominin çökeceğini söyledi.

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Orta Amerika ülkesi olan El Salvador, geçtiğimiz günlerde oldukça konuşulan bir karara imza atmış ve Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ederek tarihe geçmişti.

Yeni iş kollarının doğmasının önünün açılacağını söyleyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'in ülkesi için oldukça yararlı olduğunu düşünse de ünlü ekonomist Steve Hanke, çok farklı bir iddia ortaya attı.

"Ekonomi tamamen çökebilir"
El Salvador'da Bitcoin'in yasallaştırılmasını "aptallık" olarak nitelendiren Hanke, bu kararın El Salvador ekonomisini “tamamen çökerteceğine” inandığını dile getirdi.

Yaptığı ağır eleştirilere rağmen Bitcoin'in bir aldatmaca olduğuna inanmadığını dile getiren ünlü ekonomist, Bitcoin'in rekabetle karşı karşıya kalacağını ve sonunda değerinin şu anda bulunduğu yere göre önemli ölçüde düşeceğini söyledi.

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