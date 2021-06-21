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Almanya'da silahlı saldırı! 3 kişi yaralandı

Almanya'da silahlı saldırı! 3 kişi yaralandı

ALMANYA’nın başkenti Berlin'in Türklerin yoğunlukta olduğu Wedding semtinde silahlı saldırı gerçekleşti. Nargile kafenin önünde meydana gelen saldırıda 3 kişi yaralandı.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Wedding semtinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Nargile kafenin önünde meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı. 

30 el ateş edildi
Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan tarafından açılan ateş sonucunda Sırp uyruklu oldukları belirtilen 3 kişi yaralandı. 

Yaralılara ilk tıbbi müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra en yakın hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, en az 30 el ateş edildiği açıklandı.

Saldırgan kaçtı
Saldırgan olay yerinden kaçarken polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polislerin olayın meydana geldiği Müllerstrasse Caddesi’nin iki tarafında güvenlik çemberi oluşturdu.

Saldırganlar her yerde aranırken savcılık olayla ilgili geniş bir soruşturma başlattı.

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