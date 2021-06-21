Ali Babacan'dan "MHP'li Kabine" iddiası! Kabine'ye MHP'li bakan mı giriyor?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan yeni kabine iddiası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede MHP'li bakan istediğini öne süren Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ise "zarardan uzak durayım" diyerek uzak durduğunu öne sürdü.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk Radyo’da katıldığı yayında iktidar kanadıyla ilgili yeni bir iddiada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede MHP'li bir kaç bakan olmasını da istediğini öne süren Babacan şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli her ne kadar kabine üyesi vermediyse de Sayın Erdoğan sorumluluğu paylaşmak için MHP’li birkaç bakan olmasını çok ister diye tahmin ederim. Sayın Bahçeli, 'kâra ortak olayım, zarardan uzak durayım' diyor..."

HDP kapatma davasına tepki...

HDP'ye yönelik kapatma davasını eleştiren Ali Babacan, siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduklarını ifade etti. "Siyasi içerikli davaların maalesef hükümetin ve hükümet başkanının yoğun etkisi altında sürdüğünü görüyoruz. Yargı sürekli sinyal bekliyor" diyen Babacan, suçun kişisel ve şahıslarla ilgili olduğunu söyledi.