Son dakika! Balıkesir Gökçeyazı'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

BALIKESİR'de son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Gökçeyazı olan depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu.

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Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada merkez üssünün Gökçeyazı olduğu belirtilen depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu kaydedildi.

Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzlukla ilgili açıklama yapılmadı.

AFAD'dan gelen açıklamada da depremin şiddeti 3.5 olarak duyurulurken derinliğe yönelik bilgi Kandilli'ye göre farklılık gösterdi. AFAD, depremin 13.62 kilometre derinliğe sahip olduğunu belirtti.