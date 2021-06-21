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Ümraniye'deki yangının ayrıntısı dehşete düşürdü! Evi yakan koca FSM'den atladı

Ümraniye'deki yangının ayrıntısı dehşete düşürdü! Evi yakan koca FSM'den atladı

ÜMRANİYE'de Arzu Rahmen Güney'in hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'in ağır yaralandığı yangının arkasında koca dehşeti çıktı. Ev ateşe verdiği belirlenen koca Mehmet Güney de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son verdi.

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Ümraniye Armağanevler Narlı Sokak'daki bir binada sabah saat 10.00 sıralarında çıkan yangında Arzu Rahman Güney hayatını kaybetti, oğlu Kerem Güney ağır yaralandı. Yangının ardından çalışmalara başlayan polis, yangını koca Mehmet Güney’in çıkardığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, kocanın peşine düştü. Ancak Mehmet Güney de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.

Güney’in cansız bedeni, deniz polisi tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin soruşturması sürüyor.

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