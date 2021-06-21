Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu

İtalyan devi Inter, rahatsızlık geçiren Eriksen'in yerini Hakan Çalhanoğlu ile dolduruyor. Milli futbolcu yaptığı açıklamada 'İnter ile anlaştım. Milano’ya gidiyorum. Yarın sözleşme imzalayacağım' dedi.

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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'e transfer oluyor. Milan ile sözleşmesi Haziran sonu bitecek olan Hakan, kulübüyle bir anlaşma sağlayamadı. İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardı.

Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "İnter ile anlaştım. Milano’ya gidiyorum. Yarın sözleşme imzalayacağım." dedi.

Yıllık 5 milyon Euro

İtalya basınında çıkan haberlere göre Inter'e 3+1 yıllık imza atacak olan Hakan, yıllık 5 milyon Euro kazanacak. Milli Takım'ın EURO 2020'ye veda etmesinin ardından yarın(salı) Milano'ya gidecek olan milli futbolcu, sağlık kontrolüne girecek.

Eriksen'in yerine

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun Cristian Eriksen'in yerine kadrosuna kattığı ifade edildi. Eriksen, Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile yaptığı maç sırasında kalp krizi geçirmiş ve acil müdahale sonucu hayata döndürülmüştü.

Bir süre hastanede kalan Eriksen'e bir kalp pili türü olan ICD takılmıştı. Eriksen'in yaşadığı kalp probleminin ardından futbola dönüp dönmeyeceği şu anda belirsiz. İtalya'daki kurallarda böyle bir sorun yaşayan futbolcunun yeniden oynamasının önünde engel olduğu ifade edilmişti.