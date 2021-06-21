Sözcü'nün 'Müdüre 11 maaş danışmanına 5 maaş' haberi yalan çıktı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Merkez Birliği, Genel Müdür Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kuruluştan ücret aldığı iddiası yalanlandı. Şirketin her türlü işlemlerinin açık olduğu ve denetlendiğini belirten Tarım Kredi, yaptığı açıklamada "İlgililer hakkında gerekli yasal süreç yürütülecektir." denildi.

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Sözcü gazetesinin "Müdüre 11 maaş danışmanına 5 maaş" haberine ilişkin Tarım Kredi yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu haberde dile getirilen iddiaların tamamen asılsız, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi, yorum, itham ve iftiralardan ibaret olduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her türlü iş ve işlemler denetleniyor"

"Genel Müdür Fahrettin Poyraz, toplam aktif büyüklüğü 37 milyar lira olan, ülke sathına yayılmış 4 bin 847 çalışanı bulunan 1618 Tarım Kredi Kooperatifi ve 17 bölge birliğinin bağlı olduğu Tarım Kredi'nin Genel Müdürlüğü görevine ilaveten, yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan her türlü iş ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin tüm bu iş, işlem ve kararlarından dolayı mali hukuki ve cezai açıdan şahsi mal varlıkları ile sorumlu olarak yönetilen Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevi de yürütmektedir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kuruluştan ücret aldığı iddiası, iftira niteliğinde olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır."

"Bu şirketlerin sadece birinden ücret veya huzur hakkı ödenebilir"

Açıklamada, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 3. maddesinde, "Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği tarafından kurulmuş olan şirketler ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olacak şekilde iştirakçi oldukları şirketlerde, yönetim kurulu başkanı veya üyesi ya da denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilenlere, bu şirketlerin sadece birinden ücret veya huzur hakkı ödenebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere diğer şirketler tarafından herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmaz" hükmünün yer aldığı vurgulanarak, kanunun söz konusu maddesine ek olarak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Şirketler Yönetmeliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatının hissedarı olduğu şirketlerin de dahil edildiği belirtildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri teşkilatının doğrudan ve/veya dolaylı olarak bağlı ortaklığı konumunda bulunan şirketlerin yönetim kurullarında görevlendirilen üyelerin birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti aldığına işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Yasal süreç yürütülecek"

"Bu itibarla ilgili kanun maddesi gereği sadece bir şirketten huzur ücreti alınabildiğinden Genel Müdür Fahrettin Poyraz Gübretaş AŞ, keza Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa da TK Pazarlama ve Marketçilik AŞ dışında başka bir şirketten her hangi bir şekilde ücret ya da huzur hakkı almamaktadır. Ayrıca daha önce yazılı ve görsel basında bu tür asılsız haberlere ilişkin olarak yürütülen hukuki süreç çerçevesinde farklı mahkemelerden 5 erişim engellenmesi, 8 de tekzip kararı alınmıştır. Söz konusu habere ilişkin de ilgililer hakkında gerekli yasal süreç yürütülecektir."

Öte yandan açıklamada, Poyraz'ın 7 şirkette yönetim kurulu başkanı olduğu ve bir şirketten huzur hakkı aldığına, Arpa'nın da 3 şirkette yönetim kurulu başkanı/üyesi olduğuna ve 1 şirketten huzur hakkı aldığına ilişkin tabloya da yer verildi.