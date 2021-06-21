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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan bir sonraki seçim için bomba tahmin: Yüzde 60'ın üzerinde olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan bir sonraki seçim için bomba tahmin: Yüzde 60'ın üzerinde olacak

"KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri" için düzenlenen kura çekiminde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sonraki yerel seçimlerle ilgili olarak tahminde bulundu. İmamoğlu, "İstanbul halkı, bize yüzde 55'e yakın oy verdi. Bir dahaki seçimde İstanbul halkı, bize, en az yüzde 60’ın üstünde oy verecek. "dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ’ın, geçtiğimiz 31 Mayıs’ta temelini attığı “KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri”ne başvuruda bulunan vatandaşlar için kura çekim töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, programdaki konuşmasında, bir sonraki İstanbul seçimlerine de değindi.

"İstanbul halkı yüzde 60'ın üzerinde oy verecek"

 İmamoğlu, “Bu anlayışla ve bu hararetle çalışmak zorundayız.

İstanbul halkı, onun için bize yüzde 55'e yakın oy verdi. Bir dahaki seçimde İstanbul halkı, bize, en az yüzde 60’ın üstünde oy verecek.

"Bugün aleyhimizde konuşan bazı kurumların temsilcileri dahi bize oy verebilecek"

Biz, bu kadar yürekli bir çalışmanın içerisindeyiz. Hiç kimseyi siyasi görüşü ile ayırt etmeksizin; bugün aleyhimizde konuşan bazı kurumların temsilcileri dahi bize oy verebilecek. Hatta bazı siyasi kimliklerin evlatlarının, torunlarının bile bugünden oylarına talip olduğumu ve onların da bana oy vereceğini olan inancımı yineleyerek, bu bilinçle ve bu akılla bütün arkadaşlarımın çalışmasını; yürekli bir biçimde, kucaklayıcı bir biçimde çalışmasını diliyorum” diye konuştu.

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