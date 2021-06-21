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Sezgin Baran Korkmaz'la yemek yiyen Yargıtay üyesi Nemli'den açıklama: Soruşturmadan haberim yoktu

Sezgin Baran Korkmaz'la yemek yiyen Yargıtay üyesi Nemli'den açıklama: Soruşturmadan haberim yoktu

Avusturya'da tutuklanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile Yargıtay Üyesi Tekman Savaş Nemli'nin birlikte yemek yediği kareler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu fotoğrafla ilgili Nemli'den bir açıklama geldi. Yasal haklarını kullanacağını söyleyen Nemli, "Yorumlar gerçeği yansıtmıyor. O dönemde söz konusu şahıs hakkındaki herhangi bir soruşturmadan haberim yoktu" sözlerine yer verdi.

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ABD'nin talebiyle, Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili, Twitter'da paylaşılan fotoğraf yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Gazeteci Cengiz Aksan paylaştığı gönderide Ankara'nın ünlü bir restoranında birlikte yemek yiyen Sezgin Baran Korkmaz ile Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli'nin karesine yer vererek, "Fotoğraf 24 Eylük 2020 tarihine ait. Yer Dikmen Vadisi Tavacı Recep Usta. Sezgin Baran Korkmaz karşısında oturan kişiyle bir diyalog içinde. O gün fotoğrafı paylaştığım gazeteci arkadaşım Mustafa Arısüt SBK'nın kara para akladığını söylemişti ama bana mantıklı gelmemişti" açıklamasında bulundu.

"Yorumlar gerçeği yansıtmıyor"

Görüntülerin büyük yankı uyandırması üzerine bir basın açıklaması yayınlayan Yargıtay Tekman Savaş Nemli, şu ifadeleri kullandı;

"Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, şahsımın da yer aldığı fotoğraf üzerine yapılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Fotoğraf karesinde yer alan Avukat Mehmet Demir 11 yıl önce verdiğim vekâlet ile şahsımın avukatı olup, Sezgin Baran Korkmaz ile bu vesileyle aynı ortamda bulunduk. Bunun dışında adı geçen SBK ile herhangi bir hukukum yoktur.

"Yasal yollara başvuracağım"

Söz konusu fotoğraf 24 Eylül 2020 tarihinde çekilmiş olup bu tarihte adı geçen şahıs hakkındaki herhangi bir soruşturmadan haberimin olmadığı gibi, basından öğrendiğim kadarıyla yine adı geçen şahıs hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığına el koyma kararlarının 9 Ekim 2020 tarihinde alındığı ve daha sonra bu kararların kaldırıldığı belirtildiğinden ilgi kurulması da anlamsızdır. Ayrıca şahsıma yönelik suç oluşturacak haber ve yorumlar hakkında yasal yollara başvuracağım."

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