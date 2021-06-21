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Adana'da işçi feci şekilde can verdi! Acı haber alan arkadaşları kahroldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da işçi feci şekilde can verdi! Acı haber alan arkadaşları kahroldu

ADANA’da bir apartmanın 22'nci katında, bakım yaparken halatı kopan asansörün kabini üzerinden boşluğa düşen Gürcan Barıç (36), hayatını kaybetti.

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Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir siteye gelen Gürcan Barıç, 22 katlı apartmanın en üst katında asansör bakımı yapmaya başladı. Barıç’ın çalışması sırasında halatının kopmasıyla, kabininin üzerinde olduğu asansör, düşmeye başladı. Fren sistemi sayesinde 8’inci katta duran asansörün üzerinde, dengesini sağlayamayan Barıç, metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin asansör boşluğundan çıkardığı Barıç’ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada apartmana gelen Barıç’ın yakınları ve iş arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşadı. Bir arkadaşı ise uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Barıç’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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