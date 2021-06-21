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Bakan Murat Kurum açıkladı Marmara Deniz'nin 30 metre derine oksijen verilecek

Bakan Murat Kurum açıkladı Marmara Deniz'nin 30 metre derine oksijen verilecek

Müsilaj seferberliği kapsamında Marmara Denizi'nin 30 metre derinine oksijen verileceği açıklandı.

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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine devam ettiklerini belirterek, "22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Deniz'imizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine aralıksız devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Deniz'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz. Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz. Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz."

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