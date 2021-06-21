Gaziantep'te 11 aylık Mehmet'in kahreden ölümü: Annesi emzirirken boğuldu

Gaziantep’te 11 aylık bebek, annesi tarafından emzirildiği esnada sütün nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

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Hibe Kaymaz, dün akşam bebeği Mehmet Efe Kaymaz'ı emzirmeye başladı. Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden Kaymaz ve ailesi, Mehmet Efe'yi Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Efe bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İçtiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Efe bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.