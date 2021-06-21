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21 Haziran altın fiyatları! Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

21 Haziran altın fiyatları! Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502,3 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 liradan alıcı buluyor. Analistler, teknik açıdan ons altında 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Geçen hafta dolar kurundaki yükselişe karşın, altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yüzde 2,2 gerileyen gram altın, haftayı da 495,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya ise yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 502,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.378 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 6 değer kaybederek 1.764,6 dolarla son 2,5 ayın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Yeni haftaya ise yükselişle başlayan altının onsu, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 1.782,8 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı kararlarının beklenenden şahin bulunması ile geçen hafta baskılanan altının ons fiyatının, yeni haftada tepki alımlarıyla yükseldiğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olabileceğini belirten analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu'nun Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın ve ABD'de Şikago Fed Aktivite Endeks'inin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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