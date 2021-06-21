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Adana'da evine giden kadına kabusu yaşattılar! Çığlığı duyan koştu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da evine giden kadına kabusu yaşattılar! Çığlığı duyan koştu

ADANA’da yürüyerek evine giden Süheyla K.'nin (35) arkasından yaklaşan 2 kişi, kolundaki çantayı almaya çalıştı. Kapkaççılar, çantayı bırakmayan kadını yumruklayıp yerde sürükledi.

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Olay, Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde 16 Haziran’da meydana geldi. Evine giden Süheyla K.’nin arkasından yaklaşan iki kişi, kolundaki çantayı almaya çalıştı. Süheyla K., çantasını bırakmayınca, şüphelilerden biri kadını yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen ve sürüklenen kadın bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Çantayı alamayan şüpheliler ise kaçtı.  

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadın, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede ifadesi alınan Süheyla K., “İki kişi arkamdan yaklaşıp çantamı almaya çalıştı, bırakmadım. Biri yumruk atınca yere düştüm ve beni sürüklediler. Çantamı alamayınca kaçtılar” dedi.


Saklandıkları evlerde yakalandılar
Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin, Hüseyin Ö. ile M.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Dağlıoğlu Mahallesi’nde saklandıkları evlerde yakalandı.


"Birdenbire kadını yumruklayıp yere düşürdü"
Emniyete götürülen Hüseyin Ö., ifadesinde Süheyla K.’nin üzerine yürüdüğünü, kadını iterek kaçtıklarını öne sürdü. M.Ç.’nin ise “Hüseyin, birdenbire kadını yumruklayıp yere düşürdü. Sonra da kaçtık” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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