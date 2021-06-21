Altın 1,5 ayın dibini gördü! 21 Haziran güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, geçen hafta Mart 2020'den bu yanaki en büyük düşüş ile Mayıs ayındaki tüm kazançlarını silerken 30 Nisan'dan bu yana en düşük seviyede bulunuyor. Gram altın ise 500 TL sınırında

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Altın, geçen hafta son 15 aydaki en büyük haftalık kaybını yaşadıktan sonra yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşün Dolar/TL ’deki yükselişi dengelemesiyle 500 TL sınırında bulunuyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, cuma günü yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası Fed’in faizleri gelecek yıl artırabileceğini söylemişti.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın 16 Haziran’da gerçekleştirilen basın toplantısında, finans piyasalarını ve ekonomiyi desteklemek için kullanılan varlık alım programıyla ilgili tartışmaların başlayabileceğini söylemesi altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Powell salı günü acil borç verme ve varlık alım programıyla ilgili Temsilciler Meclisi’nde konuşacak.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,37’ye kadar inerek 24 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeye gerilerken Bloomberg Dolar Spot Endeksi 1.145 seviyesine tırmanarak 5 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ons altın fiyatı

Mayıs ayındaki tüm kazançlarını geri veren ons altın, salgının başladığı Mart 2020’den bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti. Nisan ayına 1.729 dolardan başlayan ons altın, cuma günü 1.800 doların altına indikten sonra yeni haftaya 1.772 dolar civarında yatay bir seyirle başladı.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta 515 TL’ye kadar tırmandıktan sonra sınırlı da olsa küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti. Dolar/TL Mart ayından bu yana en kötü haftasını geçirerek yüzde 4 yükselirken küresel altın fiyatlarındaki düşüş yüzde 6’yı buldu.