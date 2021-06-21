A Milli Takım kampında şoke eden kavga! birbirlerine girdiler

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) oynadığı 3 maçta 0 puanla turnuvaya veda eden Milli Takım kampında, İsviçre maçı öncesinde Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu'nun kavga ettiği iddia edildi.

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A Milli Takımı, İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybettikten sonra İsviçre'ye de 3-1 yenilerek büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020'ye erken veda etti.

EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvaya havlu atan Milli Takımımızda iki futbolcunun son idmanda kavga ettiği ortaya çıktı.

Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal kavga etti

Sabah gazetesinin haberine göre; A Milli Takım'ın İsviçre maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandı. Halil Dervişoğlu, Enes Ünal ile bir pozisyon sonrası kavga etti. Araya güçlükle giren takım arkadaşları, olayı çok daha fazla büyümeden yatıştırdı.

Halil kavgadan sonra Cengiz Ünder'le sert bir tartışma yaşadı

Bu kavganın ardından Halil, Cengiz Ünder'le de sert bir tartışma yaşadı.

Sonrasında futbolcuları Teknik Direktör Şenol Güneş yanına çağırdı ve sert uyarı yaptı.