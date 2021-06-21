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ABD'de olay gelişme! Katolik Kilisesi, Başkan Joe Biden’ı aforoz etti

ABD'de olay gelişme! Katolik Kilisesi, Başkan Joe Biden’ı aforoz etti

Katolik kilisesi, ABD Başkanı Joe Biden'ı aforoz etti. Biden'ın kürtaj cinayetine destek verdiği için aforoz edildiği belirtildi.

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ABD’de Katolik piskoposlar, Başkan Joe Biden’ı, kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle, Hıristiyanlar tarafından “Kutsal Efkaristiya” olarak bilinen ayinden men etmek için taslak yönergeler üzerinde ezici bir çoğunlukla oy kullandı.

Bu adımı atma konusunda çekinceleri olan Vatikan’ın uyarılarına rağmen oy kullanılması, Kilise’deki muhafazakar hareketin baskınlığını yansıtıyor.

Karar oy çokluğu ile kabul edildi 

John F. Kennedy’den sonra ülkedeki ikinci Katolik başkanı hedef alan bu karar cuma akşamı yayınlandı. Karar oy çokluğuyla, 24 ret oyuna karşılık 73 kabul oyuyla kabul edildi. Kararla ilgili resmi metin henüz yayınlanmadı. Nihai onay için piskoposlar meclisinin üçte iki onayı gerekiyor.

60 Katolik Demokrat isimden Biden'a çağrı

ABD Kongresi’ndeki 60 Katolik Demokrat, piskoposları “devam etmemeye ve ayinlerin kutsallığına gölge düşürmemeye” çağırdılar, piskoposların birleştirici olması gerektiğini belirttiler.

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