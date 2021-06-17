İtalya'daki Biden-Putin zirvesine damga vuran protesto! Eylemcinin kimliği şaşırttı

33 yaşındaki Noor bin Ladin, kiraladığı bir tekneyle zirvenin yapıldığı yerdeki gölün kıyısına kadar geldi ve elinde tuttuğu 'Trump Kazandı' pankartıyla adeta herkesten rol çaldı. Üzerinde bikinisi ve şortuyla sloganlar atan ve Biden'a tepki gösteren Noor bin Ladin, ABD'nin en büyük düşmanı, 11 Eylül saldırısının başındaki isim olarak anılan ve 2011 yılında ABD güçleri tarafından öldürülen Usame Bin Ladin'in öz yeğeni!