İtalya'daki Biden-Putin zirvesine damga vuran protesto! Eylemcinin kimliği şaşırttı
Dünyanın yakından takip ettiği ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmeyi protesto eden kadının kimliği herkesi şaşırttı.
ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rus lider Vladimir Putin'le ilk kez dün bir araya geldi. İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Biden-Putin zirvesi 4 saat sürdü. İki lider tarihi görüşme sonrası ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.
Deyim yerindeyse tüm dünya bu tarihi anları izledi, tüm gazete ve televizyon muhabirleri oradaydı. Bu buluşmanın her detayı gündemin ilk maddesi haline gelirken Cenevre'ye gelen ve görüşmeyi protesto eden isimse herkesi şaşkınlığa uğrattı.
33 yaşındaki Noor bin Ladin, kiraladığı bir tekneyle zirvenin yapıldığı yerdeki gölün kıyısına kadar geldi ve elinde tuttuğu 'Trump Kazandı' pankartıyla adeta herkesten rol çaldı. Üzerinde bikinisi ve şortuyla sloganlar atan ve Biden'a tepki gösteren Noor bin Ladin, ABD'nin en büyük düşmanı, 11 Eylül saldırısının başındaki isim olarak anılan ve 2011 yılında ABD güçleri tarafından öldürülen Usame Bin Ladin'in öz yeğeni!
Noor bin Ladin, İsviçre'de yaşasa da bugüne kadar verdiği tüm röportajlarda kendini 'Kalpten Amerikalı' olarak tanıtıyor. Üstelik Noor bin Ladin, sıkı bir Trump destekçisi ve adeta Biden'a düşman. 3 Kasım 2020'de gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ı destekleyen ve Kongre baskınının düzenleyicisi olarak anılan QAnon grubunun da takipçisi.