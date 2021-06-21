İngiltere Başbakanı Boris Johnson WhatsApp kullanınca telefonuna el konuldu

WhatsApp'ta devlet işlerini yürütmemesi konusunda uyarılan İngiltere Başbakanı Johnson 'söz dinlemeyince' istihbarat tarafından telefonuna el konuldu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın (57) kişisel telefon numarasının 15 yıl boyunca internette ulaşılabilir olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Johnson’ın önemli devlet kararlarıyla ilgili yetkililere WhatsApp’tan mesaj attığı belirlenmişti.

İstihbarat devrede

Başbakan Johnson’ın son olarak Sağlık Bakanı Matt Hancock ile koronavirüssalgını konusunda skandal yorumlar içeren mesajlarının basına sızması ‘bardağı taşıran son damla’ oldu. ‘Daily Mail’ gazetesinin haberine göre, İngiliz istihbarat servisi MI5, önemli konuları WhatsApp üzerinden mesajla yazmaması konusunda uyarılmasına rağmen bu huyundan vazgeçmeyen Johnson’ın cep telefonunu elinden aldı.

Gazetenin, başkent Londra’nın Downing Sokağı’ndaki başbakanlık konutu 10 Numara’dan bir kaynağa dayandırdığı haberinde şöyle denildi: “MI5 ajanları, Başbakan Johnson’ın WhatsApp’tan çok fazla devlet işi yürütme eğiliminde olması ve güvenlik nedeniyle cep telefonuna el koydu.”

Yok edilecek

MI5 ajanlarının el koydukları Başbakan Boris Johnson’ın cep telefonunu yok edeceği düşünülüyor. Öte yandan Johnson’ın yeni cep telefonunda herhangi bir güvenlik koruması düzeneği olup olmadığı bilinmiyor. Bu arada İngiltere’nin başbakanlık konutu 10 Numara da Johnson’ın telefonuna MI5 tarafından el konulduğunu doğruladı.