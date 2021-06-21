Özlem Gürses eşi Mustafa Türkay Tatar kimdir mesleği nedir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, attığı son twittinde Özlem Gürses'i de etiketleyerek yayınlanmayan 9 dakikalık bir videodan bahsetti. Bu paylaşım sonrası Özlem Gürses merak konusu oldu. Peki Özlem Gürses kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Özlem Gürses eşi kimdir?

Abone ol

Programın moderatörü Özlem Gürses'i etiketleyerek twitlerine devam eden Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın elinde bulunduğunu iddia ettiği ses kaydının tamamını neden yayınlamadığına dair iddiasını paylaştı. Peker: "Sayın Özlem Gürses, Sezgin Baran Korkmaz’ın diğer 9 dakikalık bölümü kimseye dinletmemesinin sebebi kendisinin devlet güvenliğiyle ilgili bir bölüm olduğu söylemesidir. Yani devleti yöneten bazı üst konumdaki kişilerin isminin geçtiği içindir" ifadelerini kullandı. Peki Özlem Gürses kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli?

Sayın Özlem Gürses, Sezgin Baran Korkmaz’ın diğer 9 dakikalık bölümü kimseye dinletmemesinin sebebi kendisinin devlet güvenliğiyle ilgili bir bölüm olduğu söylemesidir. Yani devleti yöneten bazı üst konumdaki kişilerin isminin geçtiği içindir.@OzlemGurses

— Sedat Peker (@sedat_peker) June 18, 2021

Özlem Gürses kimdir: 50 yaşında olan Özlem Gürses aslen Ankaralı. Mustafa Türkay Tatar ile evli olan Özlem Gürses'in Uzay Tatar adında bir oğlu var.

Özlem Gürses 18 Ağustos 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Gürses, İlköğretim ve lise öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamladı. Özlem Gürses, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne girmeye hak kazandı. Aynı bölümde yüksek şeref öğrencisi ve bölüm birincisi olarak ODTÜ Mimarlık Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Mimarlık Tarihi programında Yüksek Lisans yaparken geçirdiği bir trafik kazası onu medya dünyasına adım atmasına yol açtı.

ATV Haber Merkezi’nde muhabir olarak başladığı medya kariyerine Star’da Gece Hattı ve Kırmızı Koltuk’la devam etti. Bu süre içinde pek çok siyasetçi, bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanları’yla özel röportajlar yaptı, muhabirlik yıllarında ise sayısız özel haber yaptı. 1998 - 1999 yılları arasında Star TV'de hafta içi her gece ve hafta sonu gece yarısı 12'den sonra 'Gece Hattı' adlı programını sundu.

2013-2020 yılları arasında Artı Bir TV'de ana haber sunuculuğu ve haber müdürlüğü yapan Gürses 2020 yılından itibaren Halk TV'de program sunmaya başladı.