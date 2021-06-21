Avni Burak Yenice kimdir kaç yaşında neden öldü? Avni Burak Yenice hastalığı nedir?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Avni Burak Yenice 30 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini ani ölümü ile üzen Avni Burak Yenice'nin ölüm nedeni beyin damarlarının çatlaması olarak gösterildi. Peki Avni Bural Yenice hangi dizilerde rol aldı, hangi filmleri seslendirdir?

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Birçok film ve reklamda seslendirme yapan Avni Burak Yenice 30 yaşında hayatını kaybetti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin oğlu olan Avni Burak Yenice, 30 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası'ndan Avni Burak Yenice'nin ölümüne ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Avni Burak Yenice kimdir: 1991 yılında dünyaya geldi. Avni Burak Yenice, oyunculuğun yanı sıra çeşitli animasyon filmlerinde ve reklamlarda seslendirme yapıyordu.

Bu hafta içinde geçirdiği ameliyat nedeni ile hastaneye kontrole giden Avni Burak Yenice, kontrol sırasında birden fenalaştı.

Solunum sıkıntısı çeken Avni Burak Yenice'ye hastanede doktorlar tarafından müdahale edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Avni Burak Yenice kurtarılamadı ve 30 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @avniburakyenice, Twitter'da @avniburakyenice kullanıcı adıyla yer almaktaydı.