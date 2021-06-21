BIST 1.407
DOLAR 8,71
EURO 10,35
ALTIN 497,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da kovayı kapan soluğu orada aldı: Son ikramını yaparak veda etti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da kovayı kapan soluğu orada aldı: Son ikramını yaparak veda etti

İSTANBUL'da binanın bahçesinde bulunan dut ağacı yola devrildi. Ağacın dalları park halindeki bir otomobilin üzerine düşerken araç sahibi ve mahalle sakinleri devrilen ağacın dutlarını topladı.

Abone ol

Olay saat 06.00 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın bahçesinde bulunan dut ağacı yola devrildi. Otomobillerinin üzerine ağaç devrildiğini fark eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışmalara başladı. Bu sırada araç sahibinin kızı devrilen ağacın dutlarını elindeki kovaya doldurmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri de ona katılarak dut topladı.

Araç sahibi Erdal Alnıak, hafif hasar oluşan otomobilini bulunduğu yerden kaldırdı. Öte yandan itfaiye eri, motorlu testere ile devrilen ağacı parçalara ayırmaya çalışırken, ağaçtan kopan parça yüzüne geldi. İtfaiye eri çalışır vaziyette bulunan motorlu testere ile yere düştü. İtfaiye çalışanı yüzünden yaralandı. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


"Son ikramını yaparak ayrıldı"
Araç sahibi Erdal Alnıak, "Sabah kalktığımızda yeşilliği fark ettik yolda. İndim baktım yol kapanmış. Arabamın üzerine de gelmiş bir miktar. Bende fazla hasar yok. Asırlık ağacımız son ikramını yaparak ayrıldı bizden. Veda etti. İtfaiye erinin iyi olduğu söyleniyor. Fazla bir malumatım yok. İlk yardım çantası getirdim yardımcı olur diye ama gerek duymadılar." diye konuştu.


"Cana geleceğine mala gelsin"
Dut toplayan Elif Alnıak, "Sabah uyandım baktım böyle bir olay. Benim de canım ağaçtan dut toplamak istiyordu. Kısmet böyleymiş. Arabanın üzerine geldi ama. Cana geleceğine mala gelsin. Biz de dut topluyor olduk. Şifa olsun ne diyeyim." dedi. Belediye ekipleri ise yolda bulunan ağaç dallarını toplayarak yoldan kaldırdı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Nevşehir'de hobisini işe çevirdi 300 bin TL kazanıyor! Türkiye'de çoğu kişi bilmiyor
Foto Galeri Nevşehir'de hobisini işe çevirdi 300 bin TL kazanıyor! Türkiye'de çoğu kişi bilmiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki: Abartmıyorum...
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki: Abartmıyorum...
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet'ten haber alınamıyor
Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet'ten haber alınamıyor
Sezgin Baran Korkmaz kimdir aslen nereli nasıl zengin oldu?
Sezgin Baran Korkmaz kimdir aslen nereli nasıl zengin oldu?
Şanlıurfa'da gezi faciayla sonuçlandı! Gören yardıma koştu: Gözleri...
Şanlıurfa'da gezi faciayla sonuçlandı! Gören yardıma koştu: Gözleri...
Times, Türkiye'nin turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı
Times, Türkiye'nin turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı
Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığı! ABD el konulmasını istedi
Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığı! ABD el konulmasını istedi
Ticaret Bakanlığı mayısta 408 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı mayısta 408 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş ses kaydın tamamını neden yayınlamadı? İnan Kıraç'la ilgili bomba iddialar
Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş ses kaydın tamamını neden yayınlamadı? İnan Kıraç'la ilgili bomba iddialar
Antalya'da alkol can aldı: Tıra çarpan sürücü yaşamını yitirdi
Antalya'da alkol can aldı: Tıra çarpan sürücü yaşamını yitirdi
Yorumlar