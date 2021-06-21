Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş ses kaydın tamamını neden yayınlamadı? İnan Kıraç'la ilgili bomba iddialar

Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da gözaltına alınmadan 1 saat önce Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu. Veyis Ateş'le ilgili ses kaydınının tamamının neden paylaşmadığını açıkladı. Veyis Ateş'le görüştükten kısa süre sonra ise baskılara dayanamayarak İnan Kıraç'tan aldığı hisseleri geri iade ettiğini önü sürdü...

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Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Avustarya'da ABD'nin talebiyle gözaltına alınan SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'la gözaltına alınmadan önce konuştu. Korkmaz'ın kendisini aradığını anlatan Zeyrek, Halk TV'deki programda dile getirdiği "Veyis Ateş'le ilgili ses kaydının tamamı yayınlanmalı" çağrısına cevap bulduğunu söyledi.

Kaydın tamamındaki bir ismin duyulmasını istemiyormuş

Sezgin Baran Korkmaz, kaydın geri kalanında geçen bir ismin duyulmasını istemediği için tamamını yayınlamadığını söyledi. “Gölge boksu yapıyorsunuz, herkes gerçeğin bir kısmını açıklıyor, çıkın olayın tamamını açıklayın, kaydın tamamını açıklayın” dediğini ifade eden Deniz Zeyrek, yazısının devamında şunları yazdı:

Kıraç'a Holding hisseleri yüzünden başıma geldi!

Özetle söylemek gerekirse, Kıraça Holding hisselerinden kaynaklanan alacağını silmek istemediği için başına bunların geldiğini anlattı ve hakkında ABD'de kara para soruşturması olduğu ve bu yüzden arandığı bilgisinin doğru olmadığını iddia etti.

Biz konuştuk bir saat sonra tutuklandı

Gelin görün ki bu konuşmamızın üzerinden henüz bir saat geçmişti ki telefonuma “ABD istedi Avusturya Sezgin Baran Korkmaz'ı tutukladı” başlıklı bir haber düştü.

İnan Kıraç hisselerini geri almak istemiş

Bugüne dek yapılan açıklamalardan şöyle bir durum ortaya çıkıyor:

SBK Holding, Naum kardeşlerin şirketini (Silcolux) satın alarak Kıraça Holding'in yüzde 45, Karsan Otomotiv'in yüzde 26.5 hissedarı olmuş. Kıraça Holding patronu İnan Kıraç, bu durumdan kurtulmak için Silcolux'taki Kıraça ve Karsan hisselerini geri almak istemiş.

SBK'ya fiyatın yarısını teklif etmiş

Ancak Korkmaz, alış fiyatını (78 milyon dolar) gerekçe gösterip 80 milyon talep etmiş. Kıraç ise gerçek değeri 40 milyon diyerek yarısını teklif etmiş. Sorun çözülemeyince konu, Kıraç tarafından bir mektupla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletilmiş ve Erdoğan'ın desteği istenmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu alıp almadığını, aldıysa ne yaptığını öğrenemedim.

Ekipte Veyis Ateş'ten başka isimler de varmış

Ancak o mektuptan sonra, mektubun yazılmasına da yardımcı olan bir grup devreye girmiş. Korkmaz'dan aradaki fark olan 40 milyon dolardan vazgeçmesini talep etmiş. Ekipte Veyis Ateş dışında isimler de varmış. Veyis Ateş, Süleyman Soylu ve Sezgin Baran Korkmaz'la görüştüğünü açıkladı.

Veyis Ateş'le görüştükten sonra hisseleri verdi mi?

Sözcü Yazarı Aytunç Erkin, 10 Haziran'daki yazısında Kıraç'ın avukatı Levent Göktaş'ın “Uzlaştık, 15 Ocak'ta hisseleri aldık” açıklamasını aktarmıştı. Arada 8 gün var. Sezgin Baran Korkmaz'a, “Veyis Ateş'le görüştükten sonra hisseleri verdiniz mi” dedim. “Ogün vermedim ama o hafta baskıya dayanamayıp verdim” karşılığını verdi.

Artık konuşma sırası İnan Kıraç'ta

Artık İnan Kıraç'ın konuşma zamanı. Sorular açık:

- Kimleri devreye soktu?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı mı?

- Sezgin Baran Korkmaz'ın iddia ettiği yöntemlere başvurdu mu?