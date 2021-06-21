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İnanılmaz merak! Kanalda boğulan gencin cesedinin çıkarılırken cep telefonlarına sarıldılar

İnanılmaz merak! Kanalda boğulan gencin cesedinin çıkarılırken cep telefonlarına sarıldılar

Adana'da eşyalarını bırakıp terliği çıkardıktan sonra sulama kanalına atlayan 20'li yaşlardaki kişi boğularak can verdi. Boğulan gencin cesedinin çıkarılmasını cep telefonlarıyla görüntülediler

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Adana’da saat 05.50 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bir kişinin kanal üzerindeki köprüye eşyalarını bırakıp ardından terliği çıkartıp suya atladığı gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Suya atlayan ismi öğrenilemeyen kişi suda yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra dibe battı. Bölgeye gelen asayiş polisleri de durumu dalgıç polislere bildirdi.

Bölgeye gelen dalgıç polisler ekipmanlarını giydikten sonra suya atladı. Dalgıç polisler dibe batıp cesedi çıkardığı esnada çevredeki vatandaşlar olay anını anbean cep telefonlarına kayıt etmesi dikkat çekti.

Ceset sudan çıkarıldıktan sonra olay yeri polisleri incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından 20’li yaşlardaki ceset otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölen kişinin kimliği belirleme çalışmalarına devam ediyor.

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