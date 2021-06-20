Ermenistan sandığa gitti! İşte ilk sonuçlar

Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Buna göre mevcut Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisinin önde olduğu bildirildi.

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AZERBAYCAN karşısında işgal ettiği Karabağ'da hezimete uğrayan ve bir süredir istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Ermenistan'da halk bugün sandık başına gitti.

Ermenistan, geçen yıl Azerbaycan'a karşı altı hafta süren kanlı bir savaşı kaybetmesi ve Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresinde toprak vermesinden sonra patlak veren siyasi krizi sona erdirmek için hükümetin çağrısıyla düzenlenen erken seçimde oylarını kullandı.

RIA'nın bildirdiğine göre, Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi ilk verilere göre oyların yüzde 58'ini alırken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı yüzde 22'de kaldı.