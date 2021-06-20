Şenol Güneş: Türk milletinin beklentisine cevap veremedik

İsviçre'ye 3-1 yenilerek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'da (EURO 2020) puansız veda etmemizin ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Bu turnuva çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği gösteremedik. Bugün isteğimiz daha fazlaydı ama yetmedi. Bunlar hep bir tecrübe. Bu turnuvada yeteneklerimizi gösteremedik. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik, altında ezildik" dedi

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Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımımızın İsviçre'ye 3-1 yenilerek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'da (EURO 2020) veda etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "Üzgünüz. Bu turnuvayı uzun süredir bekliyorduk. Herkes milli takımın etrafında kenetlenmişti. Oyuncularımızı göstermek, iyi sonuçlar ve iyi futbol bekliyorduk. Hayalimiz gruptan çıkmaktı. Kötü başladık, özgüven kaybı yaşadık. İkinci maç daha da ağır geldi. Bugün iyi başladık maça. Golleri kaçırdık. Geleni attılar. Bazen kötü gidince her şey aksi gider.

"Bugün isteğimiz daha fazlaydı ama yetmedi" İlk yarı kötü oynamadık. İsviçre topa sahip olan bir takımdır rakibi kim olursa olsun. Topa biz sahiptik. Hatalarımız eksiklerimiz var. 2-1'den sonra atak bekliyorduk, olmadı. 3-1 kaybettik. Gruptan çıkmak isterken golü de zor bulduk. Bu da büyük bir imtihan. Bu takım genç bir takım. Bir tecrübe yaşıyor, kabul etmek lazım. Bunları düzelteceklerdir. Gençlere, takıma güveniyorum. İnanıyorum. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Ne söylesek yaralar, doğru da olmaz. Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerini yapamamamın verdiği eziklik de var. Zaman zaman doğru işleri de var ama yeterli olmadı. Bu turnuva çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği gösteremedik. Bugün isteğimiz daha fazlaydı ama yetmedi. Bunlar hep bir tecrübe.

"Buradan ders çıkaracaklar"

Tüm oyuncular ellerinden geleni verdi, eksiğiyle doğrusuyla. Ben inanıyorum, güveniyorum, Türkiye'de inansın, güvensin. Buradan dersler çıkaracak, çok daha iyi olacaklar, daha başarılı olacaklar" dedi.

"Türk milletinin beklentisine cevap veremedik"

Şenol Güneş, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Futbolda maçlar geçmişte kalır. Geçmiş başarıları bugüne taşıyamayız. Geçmiş başarıların bir anlamı yok. Bugünü iyi yaşamak lazımdı. Elemelerde başarılı olduk ama burada eleştiri alıyoruz. Burada takılıp kalmamalıyız. Geleceğe bakmalıyız. Başını eğmemek, güçlenmek gerekiyor. Bu turnuvada yeteneklerimizi gösteremedik. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik, altında ezildik. Oyuncular da kendi adlarına ellerinden geleni yapamadı."