Tekirdağ Çorlu'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle döndürdü
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı.Abone ol
Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağışla birlikte rögarlar taştı.
Bülent Ecevit Bulvarı, Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi ve Şeyhsinan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şeyhsinan Mahallesi'nde suyla dolan Kızılcık Sokak'ta araçlar mahsur kaldı.
Çorlu Belediyesi Başkan Vekili Mert Yılmaz, 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünü söyledi.