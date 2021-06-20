CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul tehdidi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul projesini durduracaklarını söylerek tehditlerini sürdürdü.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Gaziantep'te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Kanal İstanbul projesine ilişkin tehditte bulundu.

"Hiç kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin" diyen Kılıçdaroğlu, "Ama illa gireceklerse o zaman biz onlarla ilişkiyi keseriz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle saçma bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Biz haklıyız. Paralarını vermeyeceğiz. Hiç yıllardır sürüncemede kalan yatırım yok mu? Bunun vebali vardır. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Ben bunu söyleyince kızıyorlar" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Yatırım yapmalarının önünü keseceğiz"

Kılıçdaroğlu, 9 Haziran'da Kanal İstanbul projesini iktidara geldiklerinde durduracaklarını söyleyip, "Kanal İstanbul projesinde bulunan şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz" demişti.